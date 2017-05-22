Gülen Hareketi nedir ve ne ister?

Arkadaşımız Ercan Karakoyun “Gülen Hareketi-Nedir Ve Ne İster” isimli 224 sayfalık bir kitap yazdı. Bu kitap 200 yıllık geçmişi olan Herder Yayınevinde basılıp yayınlandı. Daha önce burada Fethullah Gülen Hocaefendinin ve Dalai Lama ve Papa Benediktin de kitapları yayınlanmıştı. Kitapta ayrıca Hareketin, aslında Hizmet ve Gönüllüler Hareketi ismini taşıdığı da açıklanıyor. Kitabın ilk baskısı 5000 âdet idi. Hepsi de bitti. Şu an ikinci baskısına geçildi. Kitap, en çok Almanya’nın büyük kitapçıları olan Hugendubel, Mayersche ve Thalia isimli kitap satış mağazalarında satıldı.







Yazar Ercan Karakoyuncu Bey, kitabın tanıtımı için çok sayıda Almanya genelinde programlara katılıyorum. Alman vakıfları, dînî ve seküler akademiler, enstitüler, basın klüpleri ve halk eğitim merkezleri kitaba ve konuya büyük ilgi gösteriyorlar. Ercan Bey, bugüne kadar yaptığı 15’e yakın kitap tanıtım programlarına 1000’den fazla katılım oldu. Gerçekten Alman akademisyenler ve gazeteciler konuya çok ciddi ilgi duyuyor. Sol düşünceli Tazgeszeitung gazetesi, Frankfurter Allgemeine gazetesi, Deutschlandfunkf, Rundfunk Berlin Brandenburg ve WDR gibi Almanya’nın en önemli medya kuruluşları kitap hakkında olumlu yorumlar yazdılar.





Yorumcuların en çok dikkatini çeken husus ise, kitabı, şahsî bir perspektiften yazıp, Türkiye, Almanya, İslam, uyum, terör, eğitim ve diyalog gibi alanlarda derin bir bilgi vermiş olması… Bunun dışında kitap için: ‘Eleştirel bakışa sahip, aynı zamanda yapıcı ve eleştirilerinde tarafsız” tesbitinde bulunup, Ercan Beyin özeleştirilerine de çok değer veriyorlar…





Kitaptaki konulara baktığımızda, ana başlıklar halinde şunları görüyoruz:





Darbe girişimi ve neticeleri… Yanlış anlaşılmalar ve Almanya’daki Hizmet… Almanya’da görünmez Hizmet çalışmaları… Almanya’da Türkiye’de ve dünyada terör… Çok yönlü bir din: İslamiyet… Modern Eğitime büyük katkıda bulunan Hocaefendi… Türkiye’de sahte demokrasi: Darbe girişimi ve öncüleri… Hizmet – Uluslararası geleceği olan Alman hareketi…





Tabii bunlar ana başlıklar… Bunların her birisi bir çok bölüme ayrılıyor…





Ercan Bey, M. Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında şunları söylüyor:





“Benim üzerimde derin tesiri olan Fethullah Gülen Hocaefendinin kitaplarını ilk olarak Türkçe olarak okudum. Soy ismi ‘gülümseyen’ ilk ismi ise ‘Allah’ın fethi’ mânasına geliyor. Adının, kendisinin bütün dünyaya bildirmek istediği mesaja uygun düşmesi, ne hoş bir tevâfuk!..





“Kalbin Zümrüt Tepeleri’ ve ‘Ruhumuzun Heykelini Dikerken’ isimli kitapları, okuyucunun İslâmiyete karşı olan bakış açısını tesir altında bırakmakta… Etrafında bulunan insanlara, soru sormalarını teşvik ediyor. Gülen, bu kitaplarda okumaya, tartışmaya ve hakkında düşünmeye çağırıyor. Dinler arası diyaloğun oluşması, global bir kültürün, sevginin ve hoşgörünün yerleşmesini hedefliyor…





“Üç sene önce Gülen, TIME dergisinin her yıl açıkladığı ‘EN ETKİLİ 100 İSİM’ listesinde yer almıştı. Makale içerisinde Gülen’in yüzbinlerce gönüllüleri etkileme gücü dile getiriliyor. İslam dünyasının barışçı olabilmesi için çok önemli çalışmalar motive ettiği vurgulanıyor.





“Elbette Gülen, çevresinde saygıyla anılmaktadır. Senelerdir yanından ayrılmayan bazı kişilerle yoğun öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisindedir. Ama Gülen, kesinlikle kural koyan ve emir yağdıran biri değildir. Herkesin, kendine mahsus fikirler üretip, yeni yollar keşfetmesini destekliyor. Önerilerde bulunuyor. (Ferdin kendisinin çiçek açmasını istiyor.)





“Geriye baktığımda, (11 Eylül 2001’den hemen sonra) 12 Eylül 2001 tarihinde milyonlarca Müslümanın el ele, dua ederek, şehirlerinin meydanlarına akmalarını dilerdim. Bu, insanlık dışı terör eylemi işleyenlerin karşısında ne kadar gurur verici bir cevap olurdu. Fakat maalesef İslam dünyasından hiçbir ses çıkmadı. GÜLEN MÜSTESNA: O, Washington Post gazetesinde büyük bir ilan yayınlamıştı. Zaman Gazetesi 11 Eylül hakkında özel sayı çıkarmıştı. Hayatını kaybedenler ve diğer mağdurlar için, yüzlerce dua ve mevlütler okunmuştu. Almanya’da bulunan bizler, 11 Eylül terör eylemini insanlığa karşı suç olarak nitelendirdik. Bu terör eyleminin, kimin adına yapıldığı önemli değil…”





Ercan Karakoyuncu Bey, bu süreçte üzerine düşeni böyle bir eserle yerine getirdi. Çok da faydalı oldu. İnşaallah bu kitap diğer dillere de tercüme edilerek baskıları yapılır.