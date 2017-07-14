Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Sevan Nişanyan cezaevinden firar edip yurtdışına çıktı /14 Temmuz 2017 18:14

Yazar Sevan Nişanyan cezaevinden firar edip yurtdışına çıktı

Yazar Sevan Nişanyan cezaevinden firar ederek yurt dışına çıktı. Nişanyan firarını, sosyal medya hesaplarından, “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” paylaşımı ile duyurdu.

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Nişanyan Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Nişanyan aleyhinde kesinleşen cezalar, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyordu.

‘AÇIK CEZAEVİNDE ŞARTLAR İYİ OLACAK’ DEMİŞTİ

11.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır cezaevinde bulunan Sevan Nişanyan, Aydın Yenipazar Cezaevi’nden Sultanhisar Açık Cezaevi’ne nakledilirken Agos’a yaptığı açıklamada, açık cezaevinde şartların daha iyi olacağını söyleyerek, “İmkânlar çok daha iyi; dışarıda jandarma beklemiyor, gün içerisinde istediğimiz gibi bahçede dolaşabiliyoruz, hastaneye gitmek zorunda kaldığımızda, büyük güvenlik önlemleri alınmıyor. Ayrıca üç ayda bir izin veriliyor ve gün boyunca istediğimiz zaman telefon edebiliyoruz” demişti.
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