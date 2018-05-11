Samanyolu Haber /Kültür / Yazar Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti /11 Mayıs 2018 14:39

Yazar Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti

Çanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen, Varolmak Kavgası, Dahiler ve Deliler gibi romanların yazarı olan ve Zaman gazetesinde uzun süre yazarlık yapan Mehmet Niyazi Özdemir vefat etti.

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Yazılamamış Destanlar, Çanakkale Mahşeri, Yemen Ah Yemen, Varolmak Kavgası, Dahiler ve Deliler romanlarının yazarı Mehmed Niyazi Özdemir vefat etti.

Özdemir, yaklaşık bir aydır akciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi görüyordu.

Özdemir 1987 yılından 2016'ya kadar AKP tarafından kapatılan Zaman Gazetesi'nde düzenli yazılar yazdı. 

Ötüken Neşriyat'ın kurucuları arasında yer alan ve 1942 doğumlu olan Özdemir'in yayınlanmış eserleri şunlar:
Varolmak Kavgası, Bayram Hediyesi, Çağımızın Aşıkları, Ölüm Daha Güzeldi, İslam Devlet Felsefesi, Türk Devlet Felsefisi, Yazılmamış Destanlar, İki Dünya Arasında, Çanakkale Mahşeri, Varolmak Kavgası, Plevne, Doğunun Ölümsüz Çocuğu, Kanije, Dahiler ve Deliler, Daha Dün Yaşadılar, Millet ve Türk Milliyetçiliği
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