Yazar Faik Bulut serbest

Araştırmacı yazar Faik Bulut’un gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının akabinde serbest bırakıldığı kaydedildi.

Gazeteci İbrahim Varlı, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Faik Bulut’un gözaltına alındığını belirtmişti.

Ortadoğu uzmanı Bulut’un, İstanbul Avcılar’da Firuzköy Karakolu’na götürüldüğü dile getirildi.

DTK TOPLANTISINA KATILDIĞI İÇİN SORUŞTURMA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Bulut'un Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) düzenlediği bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı için gözaltına alındığı öğrenildi.