Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Faik Bulut serbest /25 Mayıs 2019 17:34

Yazar Faik Bulut serbest

Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan araştırmacı yazar Faik Bulut ifadesinin alınmasının akabinde serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Araştırmacı yazar Faik Bulut’un gözaltına alındığı ve ifadesinin alınmasının akabinde serbest bırakıldığı kaydedildi. 

Gazeteci İbrahim Varlı, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Faik Bulut’un gözaltına alındığını belirtmişti. 

Ortadoğu uzmanı Bulut’un, İstanbul Avcılar’da Firuzköy Karakolu’na götürüldüğü dile getirildi. 

DTK TOPLANTISINA KATILDIĞI İÇİN SORUŞTURMA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Bulut'un Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) düzenlediği bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı için gözaltına alındığı öğrenildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yazar Faik Bulut serbest Sonraki Haber >>

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:37