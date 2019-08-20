Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Ayşegül Tözeren gözaltına alındı /20 Ağustos 2019 09:32

Yazar Ayşegül Tözeren gözaltına alındı

Evrensel yazarlarından Edebiyatçı Ayşegül Tözeren'in evi polislerce basıldı, Tözeren gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Edebiyatçı Ayşegül Tözeren'in evi polislerce basılarak gözaltına alındı. Polislerin sadece "ihbar var" gerekçesini sunduğu öğrenildi.

Edebiyatçı Ayşegül Tözeren'in evi gece saatlerinde polis ekipleri tarafından basıldı ve gözaltına alındı.

Telefonla Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'a bilgi veren Tözeren'in annesi, "Evde bir sürü polis var. Ayşegül'ü gözaltına alıyorlar. Gerekçe söylemiyorlar" dedi. Polislerin sadece "İhbar var" gerekçesini sunduğu öğrenildi. Polat sosyal medya hesabından "Annesi çok tedirgin ve 'Beni götürmüyorlar' diyerek endişelerini ağlamaklı bir sesle ifade etti. Ayşegül bağırarak, 'Konuşamıyorum, gazetemi çok seviyorum' dedi. Her anı ayrı bir darbe olan bir ülke" diye yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yazar Ayşegül Tözeren gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:50