Yazar Ayşegül Tözeren gözaltına alındı

Edebiyatçı Ayşegül Tözeren'in evi polislerce basılarak gözaltına alındı. Polislerin sadece "ihbar var" gerekçesini sunduğu öğrenildi.





Edebiyatçı Ayşegül Tözeren'in evi gece saatlerinde polis ekipleri tarafından basıldı ve gözaltına alındı.





Telefonla Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'a bilgi veren Tözeren'in annesi, "Evde bir sürü polis var. Ayşegül'ü gözaltına alıyorlar. Gerekçe söylemiyorlar" dedi. Polislerin sadece "İhbar var" gerekçesini sunduğu öğrenildi. Polat sosyal medya hesabından "Annesi çok tedirgin ve 'Beni götürmüyorlar' diyerek endişelerini ağlamaklı bir sesle ifade etti. Ayşegül bağırarak, 'Konuşamıyorum, gazetemi çok seviyorum' dedi. Her anı ayrı bir darbe olan bir ülke" diye yazdı.