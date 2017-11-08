Samanyolu Haber /Gündem / Yaz saati uygulaması yasayla sürekli hale getirildi /08 Kasım 2017 10:59

Yaz saati uygulaması yasayla sürekli hale getirildi

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen yaz saati sürekli hale getirildi. İlgili düzenleme dün TBMM'de kabul edildi.

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İleri yaz saati uygulaması, yasayla sürekli hale getirildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi.

26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı ‘Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun’un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu’na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yapma yetkisi verildi.

Danıştay daha önce düzenlemeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak ilgili maddenin kabulü ile bu karar geçersiz kaldı.

Yasa yetişmediği için, ileri yaz saati uygulamasının gelecek yıla kadar geçerli olacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı.
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