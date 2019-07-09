Yaz ortasında bamya 18 TL

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) enflasyonun yüzde 0,03 arttığını açıklasa da tarla ürünlerinin satıldığı yaz mevsiminde bile pazarda fiyatlar el yakıyor.





Besin değeri yüksek, vitamin, magnezyum ve mineral deposu olan bamyanın fiyatı 10-20 lira arasında değişiyor.





FİYATI DAHA DA ARTACAK





Pahalı olduğu için bamyayı satamadıklarını belirten pazarcı esnafı, fiyatların gelecek günlerde daha da artacağını vurguladı.





Evli ve 3 çocuk annesi pazarcı Özlem Sezin, T24'e verdiği mülakatta bamyanın fiyatının yüksek olmasının yetiştirme ve toplanma aşamasındaki zorluklardan kaynaklandığını ifade etti.





Sezin, "Bana göre en az 15 lira olmalı ki çiftçinin de satanın da emeği korunmalı" dedi.





Bamya satışı yapamadıklarını kaydeden Sezin, alıcılarda para olmadığını bu nedenle ürünü tarladan geliş fiyatına satmak zorunda kaldıklarını belirtti.





Geçen hatfa kilosu 10-12 lira arasında değişen bamya bu hafta pazarda 18 liradan satılıyor.

ALICI OLMADIĞI İÇİN 18 TL!





Bamyanın kilogramını 18 liradan satan pazarcı Okay Tunç da fiyatının normal olduğunu öne sürerek, şöyle dedi: "Bamya üreten bir çiftçi, başka bir işle uğraşamaz. Her gün ilgi ister. En zor işçiliktir. İlaçlaması, sulaması, gübrelemesi ayrı ayrı. Bamya çiçek açıyor. Bunun için sabah ezanında kalkarsın karanlıkta açmış bamyaları toplarsın. Yetiştirilmesindeki emeği bilmeyenler, pahallılığını anlayamaz. Alıcı olmadığı için fiyatı düşük."





Geçen hafta bamyayı 10 liraya aldığını şimdi ise fiyatının 18 liraya çıktığını kaydeden Aysel Güler de artık kiloyla alamadığını, yalnıza 250 gram alabildiğini belirtti.