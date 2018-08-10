Yaz aylarında su gibi bu gıdaları tüketin

Zira vücutta yüzde 2’lik bir su azalması olduğunda bile asit dengesinde değişimler meydana geliyor. Bunun için düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Aksi halde su içmeden geçirilen birkaç saat sonrasında elektrolit dengeniz bozulabilir, halsizlik ve bitkinlik gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Diyetisyen Berna Ertuğ, su içmeyi sevmeyen ya da imkân bulamayanlara vücudun su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan besinleri sofradan eksik etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.





Vücudun yeterli miktarda sıvı alabilmesi için günde en az 2-2.5 litre su tüketimi gereklidir. Vücut direncini kaybetmeden, susuzluk duygusu hissedilmeden su tüketilmelidir. Özellikle yaz aylarında asitli içeceklerin fazla miktarda tüketilmesi, içilen çay ve kahvenin de miktarının fazla olması, sık idrara çıkmaya ve sıvı kaybına yol açabilir. Bu nedenle suyun yanında daha çok taze sıkıymış meyve suları, ev yapımı limonata, ayran ve maden suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. Diyetisyen Berna Ertuğ, bunların yanında şu besinlerin tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor:









Salatalık: Salatalık, içeriğinde yüzde 95 oranında su bulundurur. Dolayısıyla da yaz sıcaklarında kaybedilen sıvının yerine konulması açısından oldukça yararlı bir sebzedir. Ayrıca A ve C vitaminleri bakımından da zengin içeriklidir.

Kavun: Kavun, yüzde 90 oranındaki su içeriği, iyi bir potasyum ve C vitamini kaynağı olma özelliğiyle kan basıncını düzenler, kabızlığı giderir ve tok tutar.

Domates: Domatesin içeriğindeki likopen bağışıklık sistemini güçlendirir ve dolaşımın yavaşlamasına engel olur. İçeriğindeki yüzde 95’e yakın su ile de hücreleri su kaybından kurtarır.

Çilek: C vitamini bakımından çok zengin olan çilek, içeriğinde yüzde 90’dan fazla su miktarına sahiptir. Kalp ve damar hastalıklarını önler, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Uzun süre tok tutar.

Yoğurt: Yoğurtta yüzde 80 oranında su bulunur. Ayrıca içerdiği yararlı bakterilerle bir bağırsak düzenleyicidir.

Karpuz: Karpuzun su içeriği yüzde 92 oranındadır. Ayrıca Beta-karoten, likopen ve C vitamini bakımından da oldukça zengin bir meyvedir. İçeriğindeki B vitaminleri ile gün içinde enerjiyi korumaya yardımcı olur. Ancak şeker içerdiği unutulmamalıdır.

Biber: Biber, bol miktarda A ve C vitamini içerir. Yine içeriğindeki su miktarı, yüzde 90’dan fazladır.

Kabak:Kabak da zengin su içeriği ile öne çıkmaktadır. Yapısında yüzde 90’dan fazla oranda su bulunduran sebzelerden biridir.

Marul:Marulda ortalama olarak yüzde 95 oranında su bulunur. Bu bakımdan yazın marul tüketmek, vücudun su kaybını önemli ölçüde engeller. C vitamini açısından da çok zengin olan marulun açık yeşil renkte olanı daha fazla su içerir.

Limon: İçeriğinde yüzde 90’dan fazla su bulunduran limon, yaz aylarında şekersiz limonata şeklinde tüketilebilir.