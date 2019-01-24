Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakiler’in eşi Ayşe Bakiler, Okmeydanı Memorial Hastanesi’ne kaldırılan eşinin durumunun iyi olduğunu söyledi.





Ayşe Bakiler, eşinin kontrol amaçlı olarak 3 gün boyunca yoğun bakımda kalacağını da ifade etti.





Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayfer Şahin de sosyal medya hesabından Bakiler’in son durumuyla ilgili açıklama yaptı: “Yavuz Bülent Bakiler üstadın vefatı ile ilgili haberler doğru değildir. Şimdi kızı Aybala Hanım ile görüşüp teyit ettim. Sosyal medyadan yazmamı özellikle istedi. Üstadın bir iki gün içinde taburcu olacağını, durumunun çok iyi olduğunu, hastahane koridorlarında yürüyüş bile yaptığını da özellikle duyurmamı istedi. Bu vesileyle Bakiler ağabeyime sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi.



