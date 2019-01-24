Samanyolu Haber /Kültür / Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama /24 Ocak 2019 12:56

Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

19 Ocak’ta kalp ritmi bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Bakiler’in eşi Ayşe Bakiler, Okmeydanı Memorial Hastanesi’ne kaldırılan eşinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ayşe Bakiler, eşinin kontrol amaçlı olarak 3 gün boyunca yoğun bakımda kalacağını da ifade etti.
 
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayfer Şahin de sosyal medya hesabından Bakiler’in son durumuyla ilgili açıklama yaptı: “Yavuz Bülent Bakiler üstadın vefatı ile ilgili haberler doğru değildir. Şimdi kızı Aybala Hanım ile görüşüp teyit ettim. Sosyal medyadan yazmamı özellikle istedi. Üstadın bir iki gün içinde taburcu olacağını, durumunun çok iyi olduğunu, hastahane koridorlarında yürüyüş bile yaptığını da özellikle duyurmamı istedi. Bu vesileyle Bakiler ağabeyime sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi.

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