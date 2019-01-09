Samanyolu Haber /Gündem / Yavuz Bingöl'ün okullara bağlama ve piyano dağıtma projesi tutmadı /09 Ocak 2019 10:24

Yavuz Bingöl'ün okullara bağlama ve piyano dağıtma projesi tutmadı

Türkücü Yavuz Bingöl'ün kurduğu 'Sanat Hayattır Derneği'nin Türkiye genelindeki okullara bağlama ve piyano dağıtma projesinin tutmadığı belirtildi. Protokolün imzalanmasının üzerinden 14 ay geçmesine rağmen sadece 3 ortaokula 2 piyano ile 95 bağlama bağışlandığı kaydedildi.

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Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası' yavaş ilerliyor. Protokolün imzalanmasının üzerinden 14 ay geçmesine rağmen sadece 3 ortaokula 2 piyano ve 95 bağlama bağışlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Protokol gereği enstrümanlar dernek tarafından toplanacak bağış yoluyla temin edilecektir" dedi.

Selçuk, okullar belirlenirken ‘müzik odası ve müzik odası oluşturmaya elverişli alan bulunması' kriterlerinin esas alındığını vurguladı. Selçuk önergeye verdiği yanıtta, kampanya süresinin bir yıl olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında Aralık 2017'de imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü geçtiğimiz kasım ayında Kars'taki bir okulda başlamıştı.

Uygulamanın tutması halinde ülke genelindeki okullara yaklaşık 85 bin bağlama ve 3 bin piyano dağıtılacağı belirtilmişti. Projenin maliyeti açıklanmazken, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan söz konusu enstrümanların ne kadarının bağış yoluyla ya da satın alımla temin edileceğine ilişkin de bilgi verilmemişti.
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