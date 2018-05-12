Yavuz Bingöl'den inciler: Yurtdışında yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz. Fazla özgürüz!

Hülya Koçyiğit’in “Bu ülkede baskı yok, çok özgürüz” ifadesine katıldığını belirten Bingöl, ''New York Times’ta bir gazeteci, ‘Başkan Kennedy’i devlet öldürmüştür’ diye yazabilir mi? Sıkıysa yazsın. Özgürlük bu mu? Herkes önüne geleni yazabilir mi? Biz her düşündüğümüzü söyleyebiliyor muyuz? Düşünce özgürlüğü değil, düşüncesizlik özgürlüğü ortaya çıkıyor o zaman. Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızıda geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz.'' dedi.



