Samanyolu Haber /Gündem / Yavuz Bingöl kayyımlığı kabul etmedi /07 Mart 2018 21:31

Yavuz Bingöl kayyımlığı kabul etmedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca MESAM Yönetim Kurulu'na kayyım olarak atanan Yavuz Bingöl gelen tepkilerin ardından görevi kabul etmedi

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Bakanlık, yaptığı inceleme neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atamıştı.
Bingöl, görevi kabul etmediğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Bingöl'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Benim de bağlı olduğum meslek birliği MESAM bünyesinde bir süredir eser sahipleri olarak eleştirdiğimiz ve düzelmesini istediğimiz bir çok konunun telafisi cihetine gidilmemesi, dikkate alınmaması ve düzeltilmemesi neticesinde bir çok eser sahibi tarafından Kültür Bakanlığı bilgilendirilmiş ve nihayetinde Bakanlık yeni olağan genel kurula kadar 'geçici bir yönetim kurulu' düzenlemesi yapmıştır. Birçok sanatçının içinde yer aldığı bu 'geçici' organla ilgili basında ağırlıkla adımın geçtiği ve 'kayyum' olarak tanımlandığımı üzülerek gördüm. Kendi emeğimin ve haklarımın da temsil edildiği bir meslek birliğinin ahlaklı ve profesyonel bir çalışma tarzını benimsemesi konusundaki mücadeleme diğer meslektaşlarımla birlikte elbette ben de devam edeceğim. Hakkımda kamuoyunda oluşturulan haksız ve mesnetsiz algı konusunda üzgün olduğumu belirterek, MESAM bünyesinde hiçbir görevimin olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım."
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