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Yavru kuşun solucanla imtihanı
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Yavru kuşun solucanla imtihanı
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26 Eylül 2018 13:14
Yavru kuşun solucanla imtihanı
Sosyal Medyada yayılan bir görüntü görenleri şaşırttı.
Yavru kuşun solucanla imtihanı
Sosyal Medyada yayılan bir görüntü görenleri şaşırttı. Yavru bir kuş annesinden ayrılınca tek başına solucan yakalamayı öğreniyor...
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Yavru kuşun solucanla imtihanı
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