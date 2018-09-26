Samanyolu Haber /Gündem / Yavru kuşun solucanla imtihanı /26 Eylül 2018 13:14

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Sosyal Medyada yayılan bir görüntü görenleri şaşırttı.

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Sosyal Medyada yayılan bir görüntü görenleri şaşırttı. Yavru bir kuş annesinden ayrılınca tek başına solucan yakalamayı öğreniyor...
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