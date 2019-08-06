Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş'tan AKP'li isme: Önce şirketleri verin /06 Ağustos 2019 22:36

Mansur Yavaş'tan AKP'li isme: Önce şirketleri verin

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı ilk toplantısında "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" için hazırlanan soru önergesi tansiyonu yükseltti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) meclis üyesi Sinan Burhan’ın “Belediye başkanının görevi midir buna kısmen çözüm üretmek? İşçinin verilmeyen ikramiyelerini neden ödemiyorsunuz?” sözlerine Mansur Yavaş, “Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiyeleri öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin kardeşim.” sözleriyle karşılık verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı birinci oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Yavaş’ın yeterli çoğunluğun bulunduğunu açıklamasının ardından gündeme geçildi. 

AKP'li meclis üyesi Sinan Burhan’ın "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" hakkında hazırladığı soru önergesi okundu. 

Burhan’ın önergesinde seçim öncesi Yavaş’ın EYT’lilerle ilgili verdiği sözlerinin tutulmadığına dönük şikâyetler aldıklarını söyledi ve EYT’lilere ilişkin yapılmayı planlananları sordu.

"EYT'LİLERİ EMEKLE ETME GİBİ BİR KONUŞMAMIZ OLMADI"

Burhan’ın önergesinin ardından konuşan Yavaş, “EYT’lilerin genel sağlık sigortasının ödeyeceğimi söylemiştim. Bunu da 31 Aralık’a kadar hükümet kendisi ödüyor. EYT’lileri emekli etme gibi bir konuşmamız olmadı. EYT’lilerin genel sağlık sigortasını 31 Aralık’tan itibaren hükümet ödemediği takdirde ödeyeceğiz. Suriyelilere bakılıyor, Türkmenlere bakılıyor bunlara da belediye baksın.” dedi.

Yavaş’ın ardından söz alan AKP'li üye Burhan, “Belediye başkanının görevi midir buna kısmen çözüm üretmek? İşçinin verilmeyen ikramiyelerini niye ödemiyorsunuz?” dedi. 

Burhan’ın sözlerinin ardından toplantıda tansiyon yükseldi.

YAVAŞ: ŞİRKETLERİ VERMİYORSUNUZ, "İKRAMİYELERİ ÖDE" DİYORSUNUZ

Yeniden konuşan Yavaş, “Sinan Bey 8,5 milyar borcu ben yapmadım.” dedi. 

Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketleri vermiyorsunuz, 'ikramiyeleri öde' diyorsunuz. Metro için kesintiyi ben getirmedim. Önce şirketleri verin kardeşim. Halk ekmek zarar ediyor, verin kardeşim halk market yapacağız diyoruz. Vatandaş daha ucuz yiyecek. İkramiyeler para var da mı ödenmedi? Ben daha bir lira ASKİ parası almadım. Meclis’i bu tartışmalara boğmak istemiyorum.”
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