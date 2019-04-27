Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş vaadini gerçekleştirdi: EYT'lilerin sağlık ve sosyal ihtiyaçları belediyeden karşılanacak /27 Nisan 2019 14:37

Yavaş vaadini gerçekleştirdi: EYT'lilerin sağlık ve sosyal ihtiyaçları belediyeden karşılanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EYT’lilerin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını belediyenin karşılaması için hukuk müşavirliğine talimat verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimde EYT’lilere verdiği sözü tuttu. Yavaş, EYT’lilerin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını belediyenin karşılaması için hukuk müşavirliğine talimat verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağına dair söz veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sözünü tuttu.

Yavaş, hukuk müşavirliğine gönderdiği yazıda, “Sosyal devlet ve sosyal belediyeceliğin de bir gereği olarak; 5510 sayılı SSGSS, 5534 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu BAĞ-KUR kanunlarında genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişilere hane bazında her türlü sosyal yardım ile hastane masrafları ve ilaç bakım giderleri bakımından desteklenmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek adına rehberlik hizmetlerin sunulması ve 5510 sayılı kanunla belirlenen genel sağlık sigortası prim desteğinin 01.01.2020 tarihinden sonra kalkması halinde bu yardımların belediye bütçesinden ayrılan ödeneğe göre karşılanması hedeflenmiştir” diyerek, konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliğinde değişikliğin yapılması için talimat verdi. 

İşte o talimat:

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