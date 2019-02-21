Samanyolu Haber /Politika / Yavaş, Özhaseki'yi mahkemeye verdi /21 Şubat 2019 16:46

Yavaş, Özhaseki'yi mahkemeye verdi

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Duvar'ın haberine göre, Yavaş, rakibi Özhaseki'nin katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Özhaseki, program sunucusunun kendisine "Diyelim ki Mansur Yavaş Ankara'yı kazandı, Kandil'in gönderdiği adamları mı belediyeye alacak? Bunu mu söylüyorsunuz?" sorusu üzerine "Kandil'e sırtını dönebilir mi? Seni onlar iş başına getiriyorlar, nasıl döneceksin kardeşim, döndürmezler adamı. Şimdiden Taahhütler yapılıyor" demişti.

Suç duyurusunda, Özhaseki'nin kullandığı cümlelerle 'iftira', 'suç uydurma' ve 'hakaret' suçları işlediği belirtilirken, adli soruşturma ve cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.

Programa ait görüntülerin delil olarak verildiği suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheli Özhaseki yukarıda sayılan fiiliyle 5237 sayılı Kanunun 125. maddesinde düzenlenen "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikli somut bir fiil veya olgu isnat etmek" fiilini gerçekleştirme suretiyle müvekkil Mansur Yavaş'a ayrıca "alenen" hakaret etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Yavaş'ın konuyla ilgili olarak tazminat davası açacağı da bildirildi.
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