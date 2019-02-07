Yavaş: Kazanamazsam siyaseti bırakırım

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, katıldığı programda sorularını yanıtladı. Yavaş'ın sorulara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:







Soru: Belediyecilik açısından bakıldığında Ankara’nın en büyük eksiği sizce nedir?







— Ankara aslında Türkiye’nin en eğitimli yerlerinden birisi. Çok iyi insan yetişiyor üniversitelerde ama maalesef biz beyin göçü veriyoruz. Bunun yanında tüm Türkiye’den akan para Ankara’ya geliyor. Ama Ankara’da fakirlik var, ekonomik darlık var. Ankara’da insanlar işsiz. Yaşadığı kentten mutlu değil. Ulaşım sorunu var, belediye hizmetleri çok çok pahalı, insanlar mutsuz. O zaman Ankara’da bir problem var. Ben bu problemin en büyük sebebinin yönetim tarzı olduğuna inanıyorum. Çünkü siz Ankara’nın çok büyük bir bütçesini yönetiyorsunuz, belediye hizmetlerini pahalı verdiğiniz gibi, bir de bunun reklamını yapacağım diye veya kendi kişisel öngörünüzle yaptığınız yatırımlarla Ankara’yı zarara uğratıyorsunuz. Ancak Ankara’nın asıl ihtiyaçlarını karşılayamıyorsunuz. Hangisinden bahsedeyim? Çarpık kentleşmeden mi başlayayım, park ve bahçelerin azlığından mı başlayayım, ulaşım zorluğundan mı başlayayım? Ankaralılar çok mutlu değiller. İnşallah biz Ankara’ya bereket ve huzur vadediyoruz.





'ANKARA'DA YÖNETİM ANLAYIŞI DEĞİŞECEK'





Soru: Peki kısa vadede bunları çözebileceğinize inanıyor musunuz?





-Elbette çözeceğiz. Çünkü yönetim anlayışımız değişecek Ankara’da. Öncelikle şimdiye kadar yapılacak her şeye Ankara’da bir kişi karar verdi. Meslek odalarıyla işbirliği yapmadı, STK’larla, üniversitelerle işbirliği yapmadı, Kent konseyini neredeyse hiç tanımadı. Oysa belediyenin yaptığı bütün hizmetleri “benim maaşım dâhil” halkın ödediği vergilerden karşılıyoruz. Yani bu hizmetleri bir kendi cebimizden karşılamıyoruz. Vatandaştan aldığımız vergiye göre harcamamız gerekiyor. Bunun içinde bütün dünyada geçerli olan bir kural vardır. “Ödeyen karar verir.” Siz eğer yapacağınız işleri halkın önceliğini öne almak suretiyle yaparsanız. Birincil ihtiyaçlarını karşılarsınız. Kütüphane yok ilçelerimizde, kreş yokluğu nedeniyle maalesef kadınlarımız çalışamıyor, işi bırakmak zorunda kalıyor. Dolayısı ile hem ev bütçesi zarar ediyor, hem Ankara’nın üretimine zararı oluyor. Bu nedenle Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunu da tek başınıza yapamazsınız.





'ANKARA'DA ARTIK MELİH GÖKÇEK'İN AĞIRLIĞI YOK'





Soru: Ankara’da Melih Gökçek’in ağırlığı ve seçime olası etkisi var mıdır?





— Bence yok artık. “Neden yok?” derseniz, şu anda Sayın Gökçek neden “görevden alındığını” izah edememiş, görevden alanların da “Neden görevden alındığı” kamuoyuna açıklanmamış bir kişidir. Fazla konuşmaya gerek yok. ‘Neden?’ derseniz, Ankara’da yaklaşık 4 milyon seçmen var ve Gökçek bunlardan sadece bir tanesi. Yani bir oy verecek O’nu da nereye verecekse saygımız sonsuz. Konuşmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum.





'GÖKÇEK KARŞILIĞI OLMAYAN BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTI'





Soru: Neden Ankara’nın en büyük sorunu Melih Gökçek demiştiniz?





— Bir kişi yönettiği için, kendi başına karar veriyor. Mesela, karşılığı olmayan büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımların maalesef ki Ankara’ya bir geri dönüşü olmadığını ve ölü yatırım olduğu ortaya çıkıyor. Suyu pahalıya satıyor, ulaşımı pahalı yapıyor gibi ve kimseyi dinlemiyor. Ama geride kaldı artık. Çok fazla konuşmak istemiyorum bu konuyu. Bu olay bitti. Artık yeni bir dönem başladı. Yeni gelen sayın belediye başkanı da zaten benim 2014’te ileri sürdüğüm birçok itirazı haklı bularak hepsini gerçekleştirdi. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın Özhaseki de bakın söylerken diyor ki “Yönetim tarzı benim yönetim tarzıma uymuyor. Üslubu benim üslubuma uymuyor.” diyerek aslında benim haklılığımı tescil etmiş oluyor.





'VATANDAŞ 'GEÇEN DÖNEM MANSUR YAVAŞ'A BİR HAKSIZLIK KALDI' DİYE DÜŞÜNÜYOR'





Soru: Anketlere göre Ankara yarışında kim önde? Anketler her partiye farklı mı geliyor?





— Ben anket yaptırmadım açıkçası. Ben anketi sokakta görüyorum. Doğrusunu söyleyeyim. Çünkü vatandaşın karşısına gittiğim zaman, vatandaşta şöyle bir intiba var. “Geçen dönemden kalma sanki emaneti geri verelim. Geçen dönem Mansur Yavaş’a bir haksızlık kaldı” gibi düşünüyorlar. Bunu da toplumun her kesiminde, hem ekonomik açıdan hem de semtlere yaydığınız zaman, ilçelere yaydığınız zaman buralarda açık açık görüyorum. Ben henüz anket yaptırmadım ve Mansur Yavaş’ın anketi diye bir şey hiç yayınlanmadı. Genellikle şöyle anketler yayınlandı. Hükümete yakın anketçinin yaptığı ankete göre diyerek anketler yayınlandı. Dolayısıyla ben sadece vatandaşta gördüğüm ilgiye göre konuşabilirim şu anda.





'ANKARA'YI KAYBEDERSEM SORUN YOK, SİYASETİ BIRAKIRIM'





Soru: Ankara’yı üçüncü kez kaybedersem, siyaseti de bırakırım düşünceniz var mı?





— Tabii ki bırakırım. Neden bırakmayayım? Çünkü benim kişisel ihtirasım yok. Kişisel ihtirasım olsaydı, gelen milletvekilliği tekliflerini kabul ederdim. Ancak şimdiye kadar 4 kez çeşitli partilerden milletvekili teklifi gelmesine rağmen ben kabul etmedim. Benim buradaki amacım geçen seçimlerde aldığımız 1.5 milyon oyun karşılığını vermek. Çünkü bunun devamının gelmesi ben vatandaşlar tarafından istendiğini görüyorum. Talep edildiğini görüyorum. Kaybedersem sorun yok siyaseti bırakırım. Gençlerin önünü açarım. Tabii ki Ankara ile olan ilgim devam eder. Ankara için gerek sivil toplum kuruluşlarında veya gönüllü kuruluşlarda çalışmaya devam ederim. Gençler arzu ettikleri takdirde tecrübelerimi onlara aktarırım.





Soru: Ama yok bir daha asla böyle Belediye başkan adayı olmam diyorsunuz yani. Bunu kaybedersem bir daha beni belediye başkan adayı olarak siyasette görmeyeceksiniz.





— Evet, gayet net olarak söylüyorum.



