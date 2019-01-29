Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş: Geçen seçimde çok oyum boşa gitti, gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı /29 Ocak 2019 20:42

Yavaş: Geçen seçimde çok oyum boşa gitti, gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı

Ankara'da CHP ve İyi Parti adayı Mansur Yavaş seçim güvenliği hakkında açıklamalarda bulunurken ilginç sözler sarf etti.

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş, katıldığı TV programında hem itiraf hem de skandal sayılabilecek açıklamalarda bulundu:

''Ben iki defa Ankara'da seçime girdim ikisinde de oylarımı artırarak kaybettim. Son seçimde de seçimin sonucu şaibeli olduğu için Ankaralıların içine sinmedi. YSK bazı sorularımıza cevap vermedi. Ben öndeyken ekranlar durdu. Halen Çankaya'dan sonuçlar geliyordu, sabah bir uyandık işler değişmiş. 2014 yerel seçimlerinde, Sayın Gökçek'in bir yanında adalet bakanı, bir yanında içişleri bakanı vardı, röportaj veriyorlardı."

Vatandaşın kendilerine güvenip oy verdiği sandıklara sahip çıkamadıklarını söyleyen Yavaş, CHP'de bu işle görevli kişinin kendisine söylediklerini şu sözlerle aktardı:

"Ankara için bu sefer teminat veriyorum. Geçen seçimde işi bu kadar kontrol etme şansım yoktu. Gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. Genel merkezde 4. gün ne kadar oy aldım diye sorduğumda, 'oyların henüz yüzde 50'si geldi' dendi. Bunun sorumlusu biziz. Oylara sahip çıkmamız lazım. Bu kez iki partinin de sandıkta görevlileri olacak. Ayrıca benim gönüllülerim var. Bir de 2 bin kadar avukat görevlendirildi. Bu sefer şaibeye müsamaha göstermeyeceğiz. Biz köklü bir ülkeyiz. YSK'nın da görevini yapması lazım. Geçen seçimlerde çok oy boşa gitti. Yoksa, Türkiye'de insanlar sandığa gitmeyecek" 
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