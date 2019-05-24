Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş: Bunların neler yaptığını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz /24 Mayıs 2019 14:59

Yavaş: Bunların neler yaptığını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yetkilerimi almaya kalktılar vermedim, şirketlerle bunların neler yaptıklarını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün akşam katıldığı bir iftar programında konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yetkilerinin elinden alınmaya çalışıldığını belirten Yavaş, "Neden bu şirketlerin yönetimlerini vermek istemiyorlar diye sormamız lazım. Bunları yakında açıklayacağız, şirketlerle bunların neler yaptıklarını hepiniz göreceksiniz." dedi. 

1 MİLYARLIK İHALE 188 MİLYON TL’YE

Sözcü'nün haberine göre, Yavaş daha önce 1 milyar TL'ye yapılan ihalenin bu yıl 188 milyon liraya yapıldığını belirtti.

Yavaş, şunları söyledi: "Bu kaynakları bırakmak istemiyorlar, alışmışlar. 2016-2017 yılında yılda 1 milyar TL'ye gerçekleştirilen ihaleyi açık şeffaf ve internetten yayınlama suretiyle bütün dünyanın izleyeceği şekilde ilan ederek yayınladık. Onların 1 milyar TL'ye yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk. Bu sebeple bırakmak istemiyorlar. İnşallah bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız."
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