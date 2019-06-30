Yavaş: Belediyenin gayrimenkullerini TOKİ'ye devretmişler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin hükümetten alacağı 600 milyon liraya karşılık olarak satılacak gayrimenkullerin TOKİ’ye devredildiğini açıkladı.







31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Ankara’ya başkan seçilen Yavaş, alacaklarına karşılık belediyeye “Ankara’daki maliye hazinelerini satın, paranızı alın” denildiğini aktardı ve “Bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı” dedi.