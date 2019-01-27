Samanyolu Haber /Politika / Yavaş: Ankara'daki anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor /27 Ocak 2019 23:44

Yavaş: Ankara'daki anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisinin henüz bir anket yaptırmadığını ifade eden Yavaş, "Ben anket yaptırmadım. İlçe adayları belli olmayacağı için sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Şu anda anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor. Ben bunu sokakta görüyorum" dedi.

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İYİ Parti’nin de destek verdiği CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş TV 5’te yayınlanan programa katıldı. Göreve gelmesi durumunda şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş, en büyük projesinin Ankara halkını mutlu etmek olduğunu ifade etti.

“ÖNDE OLDUĞUM GÖRÜLÜYOR”

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara’da henüz bir anket yaptırmadığını ifade eden Yavaş, “Ben anket yaptırmadım. İlçe adayları belli olmayacağı için sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Şu anda anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor. Ben bunu sokakta görüyorum. Seçmen bana mutlaka aday olmalısın şeklinde yaklaştı.Ben bunun ekonomik yönden olduğunu düşünüyorum. Halkımız ekonomik yönden bezmiş. Gerekirse bazı projeleri erteleyeceğiz. Otobüs ücretlerini biz karşılayacağız yeter ki halkımız işine gitsin” dedi.

EN BÜYÜK PROJESİNİ AÇIKLADI

En büyük projesini de açıklayan Yavaş, “Benim en büyük projem Ankaralıyı mutlu etmek. Şehrin havası temiz olacak. Musluklardan içilecek su vereceksiniz. Önceliğimiz bunlardan. Bunun için mantıklı politikalar üretmelisiniz. Katılımcı belediyecilik ile halkın sorunlarını öğrenip, görüşlerini alacağız. Belediyede bir mobil uygulama olacak. Bunu ile belli algoritmalar ile her sokağın nabzını ölçüp anket yapabiliyorsunuz. En önemli sorunlardan biri kadın güvenliği çıktı. Trafikte gidip gelirken, karanlıkta yol alıyor. Parktaki ışıksızlıktan şikayet ettiler. Ulaşımı, toplu taşımayı çözmeliyiz. Öğrenci evlerine suyu yüzde yüzde 50 indirimli vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞEFFAF OLACAKSINIZ”

Ankara’da şeffaf bir yönetim olacağını dile getiren Yavaş, “Sayıştay raporlarına bakacak olursak, 2014 yılındaki raporda Ankara’nın borcu bilinmiyor. Şeffaf olacaksanız. Yaptığını her olay şeffaf olacak. Ben ilk defa bir uygulama yapacağım. Ödediğiniz paranın ne kadar nereye harcanıyor bunu göreceksiniz. Topluma hesap vermeye talibiz. Eğer hesap verebiliyorsanız daha rahat hareket edersiniz” dedi.
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