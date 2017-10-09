Yatırımcı kaçıyor, Hükümette yabancı yatırımcı paniği

İngiliz şirketlerin Türkiye yöneticilerinden oluşan Strategic Partnership Scheme Grubu geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmede, yatırımlarını azaltma kararları olmadığını belirtirken “Buna rağmen yatırımlarda yüzde 20 düşüş var” mesajı verdi. İşadamları, kendilerinin demokrasinin olmadığı Çin’e de yatırım yaptığını belirtirken, yarın ne olacağına dair tahmin edilebilirliğin önemini vurguladı. Görüşmede İngiliz iş insanları, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ettiklerini ve yatırımları durdurmak gibi bir amaçlarının olmadığını belirtirken buna karşın bazı KOBİ’lerin yatırımdan vazgeçtiğini anımsattı. Çankaya Köşkü’nde, geçen hafta gerçekleşen basına kapalı görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. İş insanları Türkiye’den uzaklaşan İngiliz yatırımcıların oranının yüzde 20 olduğuna işaret ederken, devam eden tutuklamaların ya da Almanya gibi ülkelerle yaşanan gerginliklerin de bunda etkili olduğuna işaret etti.





Caydırıcı oluyor





Yıldırım’a sıralanan örneklerin ardından da “Bunlar yatırımcı için caydırıcı oluyor” mesajı iletildi. İngiliz iş insanları, “demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü” gibi temel değerlerin yatırım için temel oluşturmadığını aralarında Çin’in de olduğu birçok ülkeye yatırım yaptıklarını belirten grup, yatırımda “tahmin edilebilir olmanın” temel oluşturduğuna işaret etti. Aralarında Mey İçki’yi satın alan Diageo’nun temsilcilerinin de bulunduğu görüşmede alkole getirilen reklam yasaklarından yakındığı öğrenilirken, Yıldırım’ın işadamlarına OHAL’in kaldırılması için bir ışık vermediği, bu koşulların 2019’daki seçimlere kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.