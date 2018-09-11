Yatırım ve hammadde malı ithalatı son 2 aydır geriliyor

Son dönemde ekonomideki yavaşlama işaretleri olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunulan yatırım malları ithalatı ve hammadde ithalatındaki düşüş haziran ve temmuz aylarında hızlandı. Buna karşılık yılın ilk 7 aylık dönemi itibariyle her iki kalemdeki ithalat artışı ise hala artıda bulunuyor.





DÜNYA’nın TÜİK istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre ocak ayında yüzde 26.5, şubat ve mart ayında sırasıyla yüzde 9.6 ve yüzde 12 artan yatırım malları ithalatı, nisan ve mayısta ise yüzde 6’lar seviyesinde artış gösterdi. Hammadde ithalatı ise haziran ayına gelinceye kadar yüksek oranlı arttı. Hammadde ithalatı ocak ayında yüzde 40.6, şubat ayında yüzde 23.3, nisan ayında yüzde 20.3 gibi yüksek oranlı artışlar gösterdi.





1 milyar 507 milyon TL

Buna karşılık her iki kalemde de haziran ayında kayıp görülmeye başlandı. TÜİK verilerine göre haziran ve temmuz ayında, yatırım, hammadde ve tüketim mallarının tamamında ithalat azalışı oldu. BEC sınıfl amasına göre hammadde ithalatı, toplam ithalat kalemleri içinde yüzde 73-74 ağırlık oluşturuyor. Yatırım malları ithalatının ağırlığı yüzde 13’ler, tüketim malları ise yüzde 10-12 dolayında seyrediyor. En yüksek ağırlığa sahip hammadde ithalatında haziran ayında yüzde 2.48, temmuz ayında yüzde 4.53 oranında azalış görüldü. Yatırım mallarındaki düşüş ise haziranda 6.33, temmuzda 8.98 düzeyinde gerçekleşti. Yatırım ve hammadde ithalatının haziran ve temmuz ayındaki gerilemesinin parasal tutarı ise 1 milyar 507 milyon TL olarak gözlendi.





Tüketim mallarında gerileme binde 16

İki aylık gerilemeye rağmen yıl başındaki yüksek artıştan kaynaklı olarak yatırım mallarında 7 aylık dönemdeki ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.45, hammadde ithalatında ise yüzde 12.68 düzeyinde arttı. Tüketim mallarında ise gerileme nisan ayında başlamıştı. Tüketim mallarında 7 aylık dönemdeki ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.16 düzeyinde geriledi.











