Samanyolu Haber /Gündem / Yaşlılara gelecekte robotlar mı bakacak? /30 Ocak 2017 14:52

Yaşlılara gelecekte robotlar mı bakacak?

Bilim insanları, kültürel hassasiyetlere sahip, hoşsohbet insansı robotların, yaşlıların bakımı krizinin çözülmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Yaşlılara gelecekte robotlar mı bakacak?

Bilim insanları, kültürel hassasiyetlere sahip, hoşsohbet insansı robotların, yaşlıların bakımı krizinin çözülmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Uluslararası bir uzman ekibi, iki milyon sterlin bütçeli bir araştırmada huzurevlerindeki yaşlıların bakımına yardımcı olmaları için çok yönlü robotlar üzerinde çalışıyor.

Robotların, doğru zamanda, doğru ilaçları almak gibi günlük işlerin yanı sıra, arkadaşlık da yapabilmeleri öngörülüyor.

Uzmanlar, robotların huzurevleri ve hastanelerdeki baskıyı azaltabileceğini söylüyor.

Middlesex ve Bedfordshire Üniversiteleri'nden uzmanlar, baktıkları kişiye uygun şekilde önceden programlanabilen "Pepper Robots" adlı kişisel sosyal hizmet robotları yapmaya çalışıyor.

Kültürel hassasiyetlere sahip robotların da üç yıl içinde geliştirilmesi umuluyor. Çalışma, Avrupa Birliği ve Japonya hükümeti tarafından finanse ediliyor.

Ulusaşırı bakım uzmanı, Profesör Irena Papadopoulos "İnsanların ömrü uzadıkça, sağlık sistemlerinin üzerindeki baskı artıyor. Sadece İngiltere'de 100 yaşının üzerinde 15 bin kişi var ve bu sayı giderek artacak. Yaşlılara yönelik yardımsever, akıllı robotlar hastaneler ve huzurevlerinin üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ayrıca, evde bakımı geliştirebilir ve yaşlıların bağımsız hayatlar sürmesini teşvik edebilir" dedi.

'Amaç insanların yerini almak değil'

Papadopoulos ayrıca bu robotlarla, bakımda insanın yerini almayı amaçlamadıklarını, amacın mevcut bakımı geliştirmek olduğunu da vurguladı.

Softbank Robotics şirketinin ürettiği robotlar, Japonya'daki binlerce evde kullanılıyor.

Şirketin Başuzmanı Amit Humar Pandey, daha akıllı, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam için insanların robotlarla ahenk içinde yaşadığı bir dünya yaratmak istediklerini belirtti.
Yeni robotların, akıllı uygulamalarla yaşlıların aileleri ve dış dünyayla daha iyi bağlantı kurabilmelerini sağlaması da umuluyor.

Robotların yaşlılarla konuşma ve mimiklerle iletişim kurabilecekleri, ayrıca iyi olmadığını ya da acı çektiğini gösteren işaretleri görebilecekleri belirtiliyor.

Japonya'daki hastanelerde, hastaların kaldırılması ve yemek dağıtımı için benzer robotlar kullanılıyor.

Araştırma sonucu üretilecek robotlar, İngiltere'deki bazı huzurevlerinde denenecek.
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