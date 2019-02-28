Yaşlı teyzeler: Cumhurbaşkanı seçim için her köşede konuşmaz, millete çay dağıtamaz

Yol TV muhabirinin sorularına cevap veren ve yaşının 70’in üzerinde olduğunu ifade eden bir vatandaş düşüncelerini şu sözlerle aktardı:“Bir Cumhurbaşkanı bir belediye seçimi için her köşede konuşmaz. Türkiye’mizin bir şanı var şöhreti var. Sen bir Cumhurbaşkanısın her yere aynı olacaksın. Yalan söylemiyorum, önceden hep AKP’ye oy veriyordum, artık vermeyeceğim. Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz. Hangi ülkede görülmüş. Varlık kuyruğu diyorlar. Varlığın kuyruğu mu olur?”





