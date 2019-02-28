Samanyolu Haber /Gündem / Yaşlı teyzeler: Cumhurbaşkanı seçim için her köşede konuşmaz, millete çay dağıtamaz /28 Şubat 2019 09:52

Yaşlı teyzeler: Cumhurbaşkanı seçim için her köşede konuşmaz, millete çay dağıtamaz

Sokak videolarında yaklaşan yerel seçimlere yönelik fikirleri sorulan vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini aktardı.

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Yol TV muhabirinin sorularına cevap veren ve yaşının 70’in üzerinde olduğunu ifade eden bir vatandaş düşüncelerini şu sözlerle aktardı:“Bir Cumhurbaşkanı bir belediye seçimi için her köşede konuşmaz. Türkiye’mizin bir şanı var şöhreti var. Sen bir Cumhurbaşkanısın her yere aynı olacaksın. Yalan söylemiyorum, önceden hep AKP’ye oy veriyordum, artık vermeyeceğim. Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz. Hangi ülkede görülmüş. Varlık kuyruğu diyorlar. Varlığın kuyruğu mu olur?”

Seçimler hakkındaki düşünceleri sorulan 70 yaşının üzerindeki bir vatandaş, “Bir Cumhurbaşkanı belediye seçimi için her köşede konuşmaz, millete çay dağıtamaz. Türkiye’mizin bir şanı var şöhreti var.” sözleriyle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Başka bir vatandaş ise “Bir Cumhurbaşkanı çay dağıtamaz. Varlık kuyruğu diyor, varlıkta kuyruk olur mu?” dedi.
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