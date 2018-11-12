Yaşlı kadın Merkel'i tanımayınca...

Euronews'in haberine göre Rethondes'de yapılan törenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan Merkel'le birlikte bir süre katılımcılarla görüştü.





Katılımcılar arasından yaşlı bir kadın, Fransa Cumhurbaşkanı ile tanışmanın heyecanı içinde Macron'la konuşmaya başladı. Törenin ertesi günü 101 inci doğumgününü kutlayacağını söyleyen kadın "Benim gibi birinin cumhurbaşkanı ile tokalaşması inanılmaz, beni ağlatacaksınız." sözleriyle heyecanını ifade etti.





Fotoğraf çekimi öncesinde Almanya Başbakanı'na doğru dönen kadın Merkel'i tanımayarak "Siz Bayan Macron musunuz?" diye sordu. Almanya Başbakanının kendini tanıtmasının ardından fotoğraflar çekildi. Kadın iki liderin yanından "Binlerce kez teşekkürler ediyorum, Gelecek sene de burada olmayı istiyorum" diyerek ayrıldı.





Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiren ateşkes Fransa'nın kuzeydoğusundaki Rethondes Garı'ndaki bir tren vagonunda imzalanmıştı.