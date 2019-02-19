Yasin Ugan ve Özgür Kaya, TBMM gündeminde









Tanrıkulu, kaçırılan iki kişi hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Emniyet Müdürü’nün bilgi vermesi gerektiğini söyledi.





BAŞLARINA POŞET GEÇİRİLEREK KAÇIRILDILAR

Tanrıkulu şöyle konuştu: “Meclis Kürsünden ifade etmeliyim. 13 Şubat’ta Ankara’nın Altındağ semtinden Özgür Kaya ve Yasin Ugan isimli iki yurttaşımız, Çamlık Mahallesi’ndeki evlerinden silahlı bir ekip tarafından başlarına poşet geçirilerek alıkonulmuşlardır. Bu ekip kendisini polis olarak tanıtmıştır. Eşinin ve avukatlarının tüm başvurularına rağmen şu ana kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve Ankara Emniyeti’nden kendilerine dönüş olmamıştır. Zorla kaybedilme vakası insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve bu suç son 2,5 yılda Ankara’da bir çok kez tekrarlanmıştır.





Buradan İçişleri Bakanı’na ve Ankara Emniyet Müdürü’ne çağrıda bulunuyorum bu iki yurttaşımızın akibeti konusunda bilgilendirsinler.”





NE OLMUŞTU?

Yasin Ugan ve Özgür Kaya, 13 Şubat’ta Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’ndeki evlerinden kendilerini “sivil polis” olarak tanıtan yaklaşık 40 kişilik silahlı ekip tarafından başlarına siyah poşet geçirilerek kaçırıldı.





Apartman sakinleri ve komşuların gözleri önünde cereyan eden kaçırılma esnasında ev sahibi de sorgulandı.









Kaçırılma vakasının duyulmasının ardından Ugan ve Kaya’nın ailelerinin Ankara Emniyeti’ne yaptıkları başvuru sonuçsuz kaldı. Emniyet yetkilileri söz konusu isimde iki kişiyi gözaltına almadıklarını belirtti.





Ailelere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgi vermedi. Bunun üzerine konu Birleşmiş Milletler’e (BM) taşındı. BM müracaatı kabul ederek inceleme başlattı.





MİT’İN İŞKENCEHANESİNE Mİ GÖTÜRÜLDÜLER?

Ugan ve Kaya’nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırıldığı ve Ankara’da bulunan Özel Faaliyetler Merkezinde illegal biçimde sorgulandıkları düşünülüyor.





Daha önce Hizmet Hareketi’nden 20 kişi kaçırılarak “çitflik” denilen merkeze götürülmüş ve ağır işkencelerden geçirilmişti. Bu kişilerden bazıları halen kayıp.