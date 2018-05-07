Samanyolu Haber /Gündem / Başörtüsü yasağına itirazı reddeden hakim 22 aydır hücrede /07 Mayıs 2018 01:24

Başörtüsü yasağına itirazı reddeden hakim 22 aydır hücrede

Okullarda başörtüsü serbestisinin iptali talebini reddeden Danıştay 8. Dairesinin üyelerinden Kasım Davas 22 aydır hücrede.

SHABER3.COM

Yeni Asya Gazetesi'nin haberine göre  15 Temmuz’da yaşanan karanlık gecenin ardından on binlerce insan hapishanelerde ve hücrelerde. Aydınlatılamayan o karanlık gecenin sonucunda tutuklanan hakimlerden biri de Danıştay 8. Dairesinin üyelerinden Kasım Davas. Davas okullarda başörtüsü serbestisinin iptali talebini oybirliğiyle reddeden Danıştay üyelerinden biriydi. Şimdi birilerinin AKP’ye oy verme gerekçelerinden biri olarak ‘başörtüsünü serbest bıraktı’ söylemini kullanmaları Davas’ın söz konusu yasağı reddeden karara attığı imzayı ve 22 aydır devam eden tutukluluğunu hatıra getirdi.

Aylardır hücrede

Konuyu sosyal medya hesabından dile getirerek söz konusu Danıştay kararını hatırlatan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz şöyle yazdı: “Başörtüsünü AKP serbest bıraktı” diyenlere: Okullarda başörtüsü serbestisinin iptali talebini reddeden Danıştay 8. Dairesinin üyelerinden Kasım Davas (Sungur Ağabeyin damadı) 22 aydır hücre hapsinde.” 



AA böyle haberleştirmişti

Danıştay 8. Dairesinin söz konusu kararı 29.4.2015’ta Anadolu Ajansı tarafından şöyle haberleştirilmişti: Çocuğu ortaöğretimde okuyan bir öğrenci velisi, ortaöğretimde başörtüsünü serbest bırakan, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dâvâ açtı. Dâvâ dilekçesinde, yönetmeliğin birinci maddesinin, Türk millî eğitiminin gereklerine ve laik eğitim sistemine aykırı olduğu iddia edildi.  Davalı Başbakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığının savunmalarında özetle, Anayasa’nın “din ve vicdan hürriyeti”ni düzenleyen 24 ve “eğitim ve öğrenim hakkı”nı düzenleyen 42. maddeleri ile uluslar arası sözleşmelere aykırılık taşımayan dâvâ konusu düzenlemenin hukuka uygun olduğu ileri sürüldü. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Kararda, dâvâda bu şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başörtüsü yasağına itirazı reddeden hakim 22 aydır... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:14:12