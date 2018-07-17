Yaş ve para belli oldu... Bedelli askerlik Meclis'e sevk edildi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacağını bildirdi. Düzenleme torba yasaya eklenecek. Turan, “25 yaş ve 15 bin lira öngörüsüyle hazırlandı” dedi.



