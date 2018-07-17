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Yaş ve para belli oldu... Bedelli askerlik Meclis'e sevk edildi
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Yaş ve para belli oldu... Bedelli askerlik Meclis'e sevk edildi
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17 Temmuz 2018 14:21
Yaş ve para belli oldu... Bedelli askerlik Meclis'e sevk edildi
Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik Meclis'e sevk edildi... . Yaş sınırı 25’e çekildi.
SHABER3.COM
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacağını bildirdi. Düzenleme torba yasaya eklenecek. Turan, “25 yaş ve 15 bin lira öngörüsüyle hazırlandı” dedi.
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