Samanyolu Haber /Gündem / Yarını Bayram olan mübarek gün: Arefe /14 Haziran 2018 03:07

Yarını Bayram olan mübarek gün: Arefe

İdrak etmeye hazırlandığımız arefe ve bayram günlerinde yapılan ibadet ve dualar çok önemli

SHABER3.COM

Mübarek Ramazan Ayı'nın son gününü idrak ederken Ramazan Bayramı için de tatlı bir telaş başladı. Bayrama manevi olarak da donanımlı girebilmek için Arefe Günü'nü de değerlendirebilmek büyük önem taşıyor


Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Arefe günü tavsiyesi

Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- veciz bir şekilde ifade buyurdukları 'Alimler peygamberlerin varisleridir' kudsi hakikatine muhatap Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Hakimin nurlu ve hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur'da, Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyye'den mülhem olarak Asr-ı Saadet uygulamalarını Nur Talebeleri'ne tavsiye etmektedir.

Üstad Hazretleri; ''Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben, şimdi bir gün evvel beş yüz ve Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir.'' ifadeleriyle Arefe'den bir gün önce ve Arefe gününde beş yüzer olmak üzere bin İhlas-ı Şerif'in tamamlanabileceğini vurgulayarak bizleri, büyük bir hayra davet etmektedir.

Bediüzzaman'ın ilgil mektubu şu şekilde;

Aziz, mübarek kardeşlerim,

Pek çok selâm... Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben, şimdi bir gün evvel beş yüz ve arefede dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir. Ben, gerçi sizleri göremiyorum ve hususî herbirinizle görüşmüyorum; fakat ben, ekser vakitler, duâ içinde herbirinizle bazan ismiyle sohbet ederim.

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Şuâlar, s. 266 (yeni tanzim, s. 474)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yarını Bayram olan mübarek gün: Arefe Sonraki Haber >>

Ünlülerden sandığa çağrı

Ünlülerden sandığa çağrı

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi

Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

Sever: Akar'a güvenmediği için yanına Fidan'ı da koydu

Sever: Akar'a güvenmediği için yanına Fidan'ı da koydu

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:41:40