Yarını Bayram olan mübarek gün: Arefe

Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- veciz bir şekilde ifade buyurdukları 'Alimler peygamberlerin varisleridir' kudsi hakikatine muhatap Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Hakimin nurlu ve hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur'da, Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyye'den mülhem olarak Asr-ı Saadet uygulamalarını Nur Talebeleri'ne tavsiye etmektedir.

Üstad Hazretleri; ''Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben, şimdi bir gün evvel beş yüz ve Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir.'' ifadeleriyle Arefe'den bir gün önce ve Arefe gününde beş yüzer olmak üzere bin İhlas-ı Şerif'in tamamlanabileceğini vurgulayarak bizleri, büyük bir hayra davet etmektedir.





Bediüzzaman'ın ilgil mektubu şu şekilde;





Aziz, mübarek kardeşlerim,





Pek çok selâm... Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben, şimdi bir gün evvel beş yüz ve arefede dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir. Ben, gerçi sizleri göremiyorum ve hususî herbirinizle görüşmüyorum; fakat ben, ekser vakitler, duâ içinde herbirinizle bazan ismiyle sohbet ederim.





Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Şuâlar, s. 266 (yeni tanzim, s. 474)