Yarından itibaren Başbakanlığı bitecek olan Yıldırım: Koltuk elimizde kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı.
Okul çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.
'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'
Bir muhabirin "Görevinizi teslim edemeyeceksiniz, son başbakansınız. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım" ifadelerini kullandı.