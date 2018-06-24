Samanyolu Haber /Gündem / Yarından itibaren Başbakanlığı bitecek olan Yıldırım: Koltuk elimizde kaldı /24 Haziran 2018 12:34

Yarından itibaren Başbakanlığı bitecek olan Yıldırım: Koltuk elimizde kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, bir muhabirin 'Son başbakansınız, ne hissediyorsunuz?' sorusuna yanıt verdi: Koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağım...

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Başbakan Binali Yıldırım, oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. 

Okul çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'

Bir muhabirin "Görevinizi teslim edemeyeceksiniz, son başbakansınız. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım" ifadelerini kullandı.
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