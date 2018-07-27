Samanyolu Haber /Gündem / Yarım asırlık sanayi devi resmen iflas etti /27 Temmuz 2018 10:31

Yarım asırlık sanayi devi resmen iflas etti

Türkiye’nin yarım asırlık sanayi devlerinden Feniş Alüminyum için verilen iflas kararına yapılan itirazda da sonuç değişmedi.

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 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz 4 Temmuz günü karara bağlandı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği iflas kararının yerinde olduğuna hükmetti. Uzun yıllar, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Feniş Alüminyum hakkında verilen iflas kararı ise Norveçli sigorta şirketinin açtığı davaya dayanıyor.
Temeli 1960’lı yılların başında atılan Feniş Alüminyum San. Ve Tic. AŞ, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesindeydi. Şirket bir süre önce mali darboğaza girdi. İşçi ücretlerini dahi ödemekte güçlük çeken şirket, Norveç merkezli Euler Hermes Norge ile de davalık durumdaydı.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre, alacak sigortası şirketi Euler Hermes, bir başka Norveç şirketi Hydro Alimenyum AŞ’nin bir takım alacaklarını sigortaladı. Hydro Alimenyum’un Feniş AŞ’den olan 6 milyon 30 bin dolarlık alacağını, sigorta şirketi Euler Hermes ödedi.

ALACAKLI KONUMA GELDİ

Euler Hermes, ödemeyi yaptıktan sonra Feniş AŞ’ye karşı temlik alacaklısı konumuna geldi. Şirket, alacağın tahsili için Feniş AŞ’ye karşı 19 Aralık 2014’te iflas yolu ile takip yoluna geçti. Gebze 2. İcra Müdürlüğünde yapılan 5 milyon 458 bin 99 dolarlık takibe Feniş AŞ tarafı itiraz etti.
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