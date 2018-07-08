Yarı finale kalan takımlar belli oldu: Hepsi Avrupalı İşte maç takvimi













Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten çeyrek final maçında Hırvatistan, ev sahibi Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.





Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmada turu atlayan tarafı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.





Rusya'da Dzagoev, Ignashevich ve Kuziaev penaltı atışlarını gole çevirirken, Smolov ve Fernandes penaltı atışını değerlendiremedi.





Hırvatistan'da ise Brozovic, Modric, Vida ve Rakitic atışlarında fileleri havalandırırken, Kovacic penaltı atışında golü bulamadı.





15 Temmuz'da Moskova'da oynanacak final müsabakası için 4 takım yarışacak. Kupada yarı finale kalan takımlar ve maç programı ise şöyle:





Fransa - Belçika - 10 Temmuz Salı, 21:00





İngiltere - Hırvatistan - 11 Temmuz Çarşamba, 21:00