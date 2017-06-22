Yargıya müdahalenin bir belgesi daha ortaya çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine, “Hükümetin yargıya müdahale ettiğini kanıtlarsam istifa eder misin?” diye seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İspata karşı bir tavrın varsa iddianı ispat et.” demişti. Tartışmalar devam ederken Kilis’te bir belge ortaya çıktı. Belgede Ağır Ceza Mahkesine talimat gibi bir yazı yazan Emniyet, yargının tutukluluğunu sona erdirdiği şüpheli/sanıkların neden salındığına dair, mahkemeden hesap soruyor, gerekçe istiyor. Mahkemeye; “Sanıkları hangi gerekçeyle tahliye ediyorsun, bilgi ver” diyor.





Birgün’ün haberine göre, 01/04/2017 tarihinde, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderilen ‘Gizli’ ibareli o belgede, şu ifadeler geçiyor:





“…Mahkemenizde, yargılamaları tutuklu olarak devam eden şüpheli/sanıkların 2017 mart ayı içerisinde mahkemenizde görülen duruşmalarda verilen ara kararlar ile veya tutukluluğa itirazlar sonucu salıverilmelerinin gerekçe gösterilen karar içeriklerinin onaylı birer suretinin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Kom Şube Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu…”





Hukukçuların konu ile ilgili yaptığı değerlendirme ise şöyle: “Bu bağımsız bir yargı ile normal işleyen hukuk kurallarında görülmesi imkansız bir uygulama ve talep. Emniyetin, mahkemeye ‘neden serbest bıraktınız’ diye hesap sorması anlaşılır gibi değil. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bu belge adeta Kılıçdaroğlu’nun ‘yargıya müdahale’ sözlerinin teyitlerinden biri Emniyet bile yargıdan hesap soruyor, bu mu bağımsızlık..”