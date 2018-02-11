Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay'dan hukuksuz karar: Bankaya para yatırmak örgüt üyeliği delili sayıldı /11 Şubat 2018 20:57

Yargıtay'dan hukuksuz karar: Bankaya para yatırmak örgüt üyeliği delili sayıldı

Yargıtay, 17/25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları sonrası Bank Asya’ya para yatırmanın tek başına sözde F… üyeliği suçu olduğuna karar verdi.

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Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi kararında Ocak 2014’ten sonra para yatırdığı iddiasıyl hakkında dava açılan ve mahkumiyet alan kişinin kararını onadı. Karar, İzmir’den gelen ve öğretmenken Cemaat ile bağlantısı iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmen U.K’in dosyasının temyiz incelemesi sırasında alındı.
 
İddiaya göre, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten çıkarılan U.K, 17/25 Aralık sürecinden sonra eşinin Bank Asya’daki hesabına 25 Eylül 2014 ve 13 Ekim 2014 tarihlerinde iki kez para yatırdı. U.K. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasında “O dönemde Bank Asya’ya para yatırmak suç değildi” diyerek beraatini istedi. Mahkeme örgüt üyeliğinden cezalandırılmasına hükmetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi sanığın doğrudan üyeliği tespit edilemese de sözde ‘terör örgütüne’, Fethullah Gülen’in çağrısı sonrasında para yatırmasından dolayı “örgüte yardım” suçundan Cemaat üyesi gibi cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

Kararda, “Her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemler yardım kapsamında görülebilir. Yardım teşkil eden hareketin başlı başına suç teşkil etmesi gerekmez. Yardım teşkil eden faaliyetlerde devamlılık, çeşitlilik veya yoğunluk var ise sanığın hukuki durumunun örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilmesi gerekebilir” iddialarına yer verildi.

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