Yargıtay'dan erken tahliyenin önünü açan emsal karar

Geçtiğimiz günlerde AKP'li siyaset yapıcılar tarafından dillendirilen ve Meclis'e gelmesi beklenen ceza infaz yasası ile ilgili tartışmalar sürerken, Yargıtay emsal bir karara imza attı ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla hüküm giyenlerin bir yıl erken tahliye edilmelerinin önünü açtı.







Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Aydın Atay'ın haberine göre, karar iki-üç bin hükümlüye bir yıl erken tahliyenin yolunu açacak.







Habere göre, Yargıtay 1'inci Dairesi, 'örgüt propagandası yapmaktan' hükümlü bir kişinin cezasının infazının 1/3'ünü kapalı ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra şartlı salıverme talebini iyi hal şartı aranmaksızın onadı.





Avukat Diyar Çetedir, iki-üç bin hükümlünün de benzer bir indirimden faydalanabileceğini söyledi.





Kararı veren yerel mahkemenin hükmüne Adalet Bakanlığı, 'kanun yararına bozma' itirazında bulunmuş Yargıtay'a başvurmuştu.





Yargıtay kararında, infaz kurumu idaresi ve İnfaz Hakimliği tarafından başvurucunun örgüt mensubu kabul edilerek işlem yapılması ve karar verilmesinin yerinde olmadığına hükmetti.





Yargıtay ayrıca, ceza infaz kurumu ve İnfaz Hakimliğinin "ceza infaz süresince örgüte mensubiyet" gerekçesini, yargı kararıyla örgüt mensubu olmadığı kesinleşen bir kişinin örgütten ayrılıp ayrılmadığının tamamen sübjektif olduğunu, hukuki açıdan bir sonuç doğuramayacağı değerlendirerek, söz konusu başvurucunun bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanacağına karar verdi.





Bu karar üzerine, Avukat Diyar Çetedir, örgüt propagandası suçlamasından dolayı hüküm giyen müvekkili Tufan Yıldırım'ın, cezasının üçte birlik kısmını kapalı cezaevinde geçirdiğini ve kalan cezasının da Yargıtay kararıyla uyumlu olarak denetimli serbestlik kapsamında ele alınarak tahliye edilmesi gerektiğini belirterek Diyarbakır Ceza İnfaz Hakimliği'ne başvuruda bulundu.





Ancak Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, İnfaz Hakimliği'ne, Yıldırım'ın 'PKK'nin aktif üyesi' olduğu yönünde görüş bildirdi.





Görüşü için başvurulan savcılık ise, Yargıtay 1. Dairesinin kararına işaret etti ve Yıldırım'ın bu karardan faydalanabileceğine, şartların oluştuğuna ve denetimli serbestlik uygulamasının mümkün olduğuna vurgu yaptı.





İnfaz Hakimliği de 'terör örgütü propagandası' suçunun 'terör suçu' olarak kabul edilemeyeceğini ve Yıldırım'ın şartlı tahliyeden yararlanabileceğini belirtti.





Müvekkilinin denetimli serbestlik tedbirinden yararlanması için Diyarbakır İnfaz Hakimliğine yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığını belirten Çetedir, "Karar verirken müvekkilin bir örgüt üyesi olarak değerlendirilemeyeceği cezaevindeki iyi hali olup olmaması yani cezaevinin vermiş olduğu raporunda denetimli serbestlikte dikkate alınacak bir husus olarak görülmeyeceği yönünde karar verdi.





Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi’nin Haziran ayı tarihli kararıyla birlikte, 1 yıllık denetim süresi için Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne yaptığımız başvuruyu, Yargıtay kararına istinaden kabul ederek, müvekkilin 1 yılın altındaki infazının denetim oluşturularak salıverilmesine karar verildi. Türkiye’de ceza infazı 1 yılın altında olan yaklaşık 2 ila 3 bine yakın kişi bu kararla birlikte denetimli serbestlikten yararlanıp cezaevinden tahliye olmayı bekliyor" diye belirtti.





Söz konusu suçtan hüküm giyenlerin infaz süresi bir yıl kalanlar denetimli serbestlik için tahliye talebinde bireysel başvuruda bulunabilecek.