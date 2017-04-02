Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay'dan çok önemli 'ikinci el' kararı /02 Nisan 2017 11:20

Yargıtay'dan çok önemli 'ikinci el' kararı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci el araç kararı Mersin'de yaşanan bir araç satışı üzerine alındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karara göre, pert (hurdaya çıkartılan) ikinci el aracı satan kişinin, alıcıya aracın hasarını söylediğini ispat etmesi gerekiyor.

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Yargıtay'dan ikinci el araç alacaklar için flaş karar

H.F. yıllardır hayalini kurduğu aracı 24 Mayıs 2010'da Mersin'de faaliyet gösteren bir şirketten 20 bin 63 lira 50 kuruşa satın aldı. Aracı sürekli arızalanan H.F. Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde tespit davası açtı.

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda aracın 23 Aralık 2007 tarihinde karıştığı kaza sonucunda pert olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine H.F. Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde avukatları vasıtasıyla aracı satın aldığı şirket aleyhine dava açtı. Mahkemede beyanda bulunan H.F., noter sözleşmesiyle aldığı aracın pert olduğunun kendisinden gizlendiğini belirtti. Aracın davalıya iadesi ile satış bedeli olarak ödediği 20 bin 63 lira 50 kuruşun yasal faiziyle tahsiline mümkün olmadığı taktirde, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10 bin 563 lira 35 kuruşun faizi ile tahsil edilmesini talep etti.

KARARI TEMYİZ ETTİ

Mahkemede savunma yapan şirket avukatları, aracı 6 Kasım 2008'de 3. kişiden aldığını, aracın pert olmasına sebep olan kazanın 2007 yılında meydana geldiğinden sorumluluklarının bulunmadığını, davacının mevcut hali görüp beğenip aldığını savunarak davanın reddini istedi. Aracın pert olmasına neden olan kazanın 23 Aralık 2007'de meydana geldiğine dikkat çeken mahkeme, kaza tarihinde aracın davalı şirkete ait olmadığına kanaat getirip satıcının sorumluluğunun bulunmadığına, davacı H.F.'nin aracı mevcut hali ile görüp beğenip aldığına hükmetti. Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin davayı reddetmesiyle sarsılan H.F. kararı temyiz etti.

Dava dosyasını yeniden ele alan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Yargıtay, alıcının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kaza tutanakları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü olmadığına hükmetti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi satıcının, satış öncesi alıcıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini ispatlayamadığından iyi niyetli olduğunun söylenemeyeceğine karar verdi. Satışa konu aracın hukuki ayıplı olduğuna hükmeden daire, satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumlu olduğuna karar verip Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını bozdu.

HUKUK GENEL KURULU SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Bozma kararı üzerine davanın yeniden görüldüğü Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ilk kararında direnip sorumluluğun alıcıda olduğuna hükmetti. H.F.'nin temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna atıfta bulunan Hukuk Genel Kurulu, emsal bir karara imza attı. Satıcının, satış öncesi aracın ayıplı olup olmadığı konusunda alıcıyı bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini ispatlayamadığına dikkat çekti. Ortaya çıkan ayıptan bunun varlığını bilmese bile satıcının sorumlu olduğuna hükmeden Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, alıcının talep ettiği miktar konusunda bilirkişi raporu hazırlanıp karar verilmesi gerektiğini bildirdi. Davacının itirazlarını değerlendiren Hukuk Genel Kurulu oy birliğiyle mahalli mahkemenin kararını bozdu. Dava, önümüzdeki günlerde Mersin 1. Asliye Mahkemesinde yeniden görüşülmeye başlanacak.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun oy birliğiyle verdiği kararı değerlendiren avukat Fatih Karamercan, "İkinci el araç satışlarında satıcının, aracın pert yani tümüyle hasarlı olduğu konusunda alıcıyı bilgilendirmesi şarttır. Bu hususun ihtilaf konusu olması durumunda satıcının bilgilendirme yapması durumunda bile aracın pert olduğu hususunda alıcıyı bilgilendirdiğini açıkça ispatlaması gerektiği kanunen mecburi kılınmıştır" dedi.
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