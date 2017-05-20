Yargıtay'dan çok önemli Facebook kararı

Yargıtay, Facebook'ta yapılan dedikoduyu tazminatsız işten atılma nedeni olarak kabul etti





İş yerinde sosyal medya üzerinden iş arkadaşları hakkında dedikodu yapan bir işçi, tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Yargıtay da işçinin tazminatsız işte çıkarılması kararını onadı.





milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Denizli'de meydana gelen olayda, bir çalışan, kendisine tahsis edilen iş yerindeki bilgisayardan sosyal paylaşım sitesine girdi. Aynı iş yerinden bir süre önce çıkarılan arkadaşı ile Facebook üzerinden mesajlaşmaya başlayan işçi, bir süre sonra bilgisayarı ve Facebook'u açık bırakarak masadan ayrıldı. Gelen mesaj seslerinin gürültüsünden rahatsız olan başka bir çalışan, bilgisayarı kapatmak istediği sırada yazışmaları gördü.





Bilgisayarı kullanan mesai arkadaşı ile daha önce işten atılan kişiyle birbirlerine gönderdikleri mesajlarda, kendisine, annesine, personel amirine hakaret eden ibarelerin yazılı olduğunu gördü. Hemen paylaşımların çıktısını alan işçi, Facebook mesajlarını personel amirine iletti. Bunun üzerine sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlarına hakaret ettiği öne sürülen işçi işten çıkarıldı.





İşçinin tazminat ve alacak davasında son sözü söyleyen Denizli İş Mahkemesi, söz konusu Facebook mesajlarının davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğine hükmetti. İşçi tarafından temyiz edilen karar Yargıtayca onandı.