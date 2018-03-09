Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay'dan Can Dündar kararı /09 Mart 2018 17:12

Yargıtay'dan Can Dündar kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT tırları davasında, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yerel mahkemenin verdiği cezayı bozarak 'casusluk' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, silah taşıyan tırların durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.
Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.
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