Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay'dan Berberoğlu'na red /10 Eylül 2018 17:57

Yargıtay'dan Berberoğlu'na red

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, yasama dokunulmazlığı nedeniyle durdurulması yönündeki talebin reddine yapılan itiraz, Yargıtay tarafından reddedildi.

SHABER3.COM

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun bir ret de Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nden geldi. Yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu hakkındaki davanın, yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması yönündeki talebin reddine yapılan itiraz, Yargıtay 17. Ceza Dairesi tarafından kabul edilmedi. Berberoğlu’nun tahliyesine karar verilmesi istemi ise Yargıtay 16. Ceza Dairesince, dosyanın esas inceleme aşamasında daha sonra ele alınacak.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması talebini reddetmişti.

Daire, Berberoğlu’nun tahliyesine karar verilmesi isteminin ise dosyanın esastan incelenmesi aşamasında ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Dairenin kararına, Berberoğlu’nun avukatları itiraz etti. İtiraz, bir üst daireye gönderildi.

İtirazı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi de itirazı reddetti
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