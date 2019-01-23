Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, Zirve Yayınevi katliamında 'örgüt yok' dedi, cezaları onadı /23 Ocak 2019 14:04

Yargıtay, Zirve Yayınevi katliamında 'örgüt yok' dedi, cezaları onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

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Yargıtay, Zirve Yayınevi çalışanlarına yönelik katliam davasında 5 sanık hakkındaki 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis cezasını onadı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın tasarlayarak öldürme suçundan mahkum olması, örgüt suçu yönünden ise tüm sanıkların beraat etmesine karar vermişti.

Dosya, 'örgüt bağlantısı yok' kararının bozulması talebiyle temyiz edilmişti.

Malatya'da Zirve Yayınevi'nde 18 Nisan 2007'de düzenlenen saldırıda, iş yerinde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü.

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