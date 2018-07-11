Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay: Düğün takıları kadına aittir /11 Temmuz 2018 11:21

Yargıtay: Düğün takıları kadına aittir

Yargıtay, eşler arasında tartışma konusu olan düğün takıları hakkında son noktayı koydu.

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Buna göre aksine bir anlaşma olmadığı sürece takı ve takı paraları kadına ait olacak. Böylece boşanma durumunda ziynet eşyaları kadında kalacak.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Yargıtay’ın 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) 'Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir' kararına imza attı. Ortak içtihat ışığında, boşanma halinde, kadına ya da erkeğe, kayınvalide, hala, dayı kim takarsa taksın, bilezik, kolye, küpe, altın gibi ziynet eşyaları da nakit takı paraları da kadına verilecek.

'ÖRF VE ADET KURALI OLMADIĞI TAKDİRDE…'

Ortak içtihatı paylaşan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, “Düğünde takılan ‘ziynet eşyası’ ve ‘takı paraları’ hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına ait sayılır. Yargıtay 2, 3, 6, 8. Hukuk ve HGK ortak içtihadı” değerlendirmesi yaptı.
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