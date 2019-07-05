Yargıtay’dan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler kararı

Yargıtay, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın anayasayı ihlal değil bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.





AHMET ALTAN VE ILICAK’IN TAHLİYESİNE RET MEHMET ALTAN’IN TAHLİYESİNE KABUL





Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ayrıca darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.





Mehmet Altan’ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.





ALTAN GEÇEN YIL TAHLİYE OLMUŞTU





Yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi’nin kararıyla 27 Haziran 2018’de tahliye edilmişti.





Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için başvurulan ise reddedilmişti. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak halen cezaevinde bulunuyor.





KARAR NE ANLAMA GELİYOR?





Yargıtay’ın verdiği bozma kararı sonrası dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilecek.





Yerel mahkeme Yargıtay’ın kararına uyarsa ‘yattıkları süre gözönünde bulundurularak’ tahliye yolu gündeme gelebilecek.



