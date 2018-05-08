Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, adını sevmeyen değiştirebilir dedi! /08 Mayıs 2018 11:20

Yargıtay, adını sevmeyen değiştirebilir dedi!

Yargıtay, ad ve soyadı değiştirme davalarıyla ilgili emsal bir karar alarak soyadı değişikliğinde kişinin tercih ve arzusunun ön planda tutulması gerektiğine hükmetti.

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Çorlu’da 'Gür' olan soyadını 'Cebe' olarak değiştirmek isteyen kişi mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dava dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin soyadının değiştirilmesi için haklı neden sayılamayacağına karar vererek davayı reddetti.

Hürriyet'in aktardığına göre, kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu ve şunları belirtti:

“Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir unsurudur. Kişi bununla anılır, tanınır ve tanımlanır. Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyen kimsenin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması gerekir."
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