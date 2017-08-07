Samanyolu Haber /Gündem / Yargılama tam kurt ile kuzu hikayesi /07 Ağustos 2017 23:17

Yargılama tam kurt ile kuzu hikayesi

Memduh Boydak: 3 satır iddianame ile ben, kardeşlerim ve yeğenim tutuklandı. Bu kurt-kuzu hikayesinden başka bir şey değil. Mahkeme karar verene kadar suçlu değilim. Yapılan 'Boydaksa koy sepete' uygulamasıdır

SHABER3.COM

Kayseri’de arasında ünlü işadamları Hacı, Memduh, Şükrü, Bekir Boydak ve Hamdi Kınaş’ın da bulunduğu 15’i tutuklu 68 sanıklı Gülen cemaati davasının 4’ncü duruşması başladı.

Kayseri 2 Ağır Ceza Mahkemesi’nde  bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Memduh ve Bekir Boydak, önceki davada birleştirilen ‘terörizmin finansman sağladığı iddiasıyla Bizim Menkuller A.Ş’ ile ilgili  savunma yaptı. Sanıklardan Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak yaptığı savunmada ” Hakkımızda hazırlanan iddianame asılsız ve temelsizdir. 3 satır iddianame ile ben, kardeşlerim ve yeğenim tutuklandı. Yaşadığımız durum kurt-kuzu hikayesinden başka bir şey değildir. Burada yargılama hatası yapılıyor. Ben, mahkeme karar verene kadar suçlu değilim. Şirketlerimden birisi olan Bizim Menkuller A.Ş ‘de 60 ortağı bulunması rağmen tutuklu olan sadece biziz. Yapılan uygulama (Boydaksa koy sepete) şeklindedir. İddianame kapsamında yargılanan Mehmet Konuk nasıl tutuksuz yargılanıyorsa ben, kardeşim ve yeğenlerim de tutuksuz yargılanmalıdır. Aksi halde eşitlik uygulamasına uymaz. İddianamede yer alan Bizim Menkuller A.Ş Sermaye Kurulu tarafından denetimindedir” dedi.

Tutuklu Bekir Boydak ise İstanbul’dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBiS) ile katıldığı duruşmada, birleştirilen dosya kapsamı gereği verdiği ifade suçlamaları kabul etmedi. Bekir Boydak, “Bizim menkul değerler şirketimiz ile ilgili hiçbir hatamız yok” dedi.

TUSKON üyesi, GESİAD eski başkanı Hamdi Kınaş, üyelik durumu ile ilgili birleştirilen dosya kapsamında verdiği ifade de ” TUSKON üyeliğim vardır. Ancak, yönetim kurulu yedek üyesiyim. Görev yaptığım dönem içinde hukuka aykırı hiçbir faaliyette bulunulmadı. 3 yıl görev yaptığım TUSKON’da toplantılara Maliye, Ekonomi ve Sanayi Bakanları gelerek toplantı yaparlardı” dedi. Bu toplantılarda da hukuka aykırı bir şey konuşulmadığını kaydeden Kınaş, “Ben GESİAD başkanlığımda ABD gezilerim, orada okuyan çocuklarımı ziyaret içindir. Fethullah Gülen’i sadece 2012 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği etkinlikte görmüştüm.” diye konuştu.

Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, sağlık sorunları nedeniyle gelmediği davaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı. Duruşma 4 gün sürecek ve yaklaşık 80’e yakın tanık dinlenecek.

 
<< Önceki Haber Yargılama tam kurt ile kuzu hikayesi Sonraki Haber >>

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:11