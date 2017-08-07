Yargılama tam kurt ile kuzu hikayesi

Kayseri’de arasında ünlü işadamları Hacı, Memduh, Şükrü, Bekir Boydak ve Hamdi Kınaş’ın da bulunduğu 15’i tutuklu 68 sanıklı Gülen cemaati davasının 4’ncü duruşması başladı.





Kayseri 2 Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Memduh ve Bekir Boydak, önceki davada birleştirilen ‘terörizmin finansman sağladığı iddiasıyla Bizim Menkuller A.Ş’ ile ilgili savunma yaptı. Sanıklardan Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak yaptığı savunmada ” Hakkımızda hazırlanan iddianame asılsız ve temelsizdir. 3 satır iddianame ile ben, kardeşlerim ve yeğenim tutuklandı. Yaşadığımız durum kurt-kuzu hikayesinden başka bir şey değildir. Burada yargılama hatası yapılıyor. Ben, mahkeme karar verene kadar suçlu değilim. Şirketlerimden birisi olan Bizim Menkuller A.Ş ‘de 60 ortağı bulunması rağmen tutuklu olan sadece biziz. Yapılan uygulama (Boydaksa koy sepete) şeklindedir. İddianame kapsamında yargılanan Mehmet Konuk nasıl tutuksuz yargılanıyorsa ben, kardeşim ve yeğenlerim de tutuksuz yargılanmalıdır. Aksi halde eşitlik uygulamasına uymaz. İddianamede yer alan Bizim Menkuller A.Ş Sermaye Kurulu tarafından denetimindedir” dedi.





Tutuklu Bekir Boydak ise İstanbul’dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBiS) ile katıldığı duruşmada, birleştirilen dosya kapsamı gereği verdiği ifade suçlamaları kabul etmedi. Bekir Boydak, “Bizim menkul değerler şirketimiz ile ilgili hiçbir hatamız yok” dedi.





TUSKON üyesi, GESİAD eski başkanı Hamdi Kınaş, üyelik durumu ile ilgili birleştirilen dosya kapsamında verdiği ifade de ” TUSKON üyeliğim vardır. Ancak, yönetim kurulu yedek üyesiyim. Görev yaptığım dönem içinde hukuka aykırı hiçbir faaliyette bulunulmadı. 3 yıl görev yaptığım TUSKON’da toplantılara Maliye, Ekonomi ve Sanayi Bakanları gelerek toplantı yaparlardı” dedi. Bu toplantılarda da hukuka aykırı bir şey konuşulmadığını kaydeden Kınaş, “Ben GESİAD başkanlığımda ABD gezilerim, orada okuyan çocuklarımı ziyaret içindir. Fethullah Gülen’i sadece 2012 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği etkinlikte görmüştüm.” diye konuştu.





Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, sağlık sorunları nedeniyle gelmediği davaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı. Duruşma 4 gün sürecek ve yaklaşık 80’e yakın tanık dinlenecek.



