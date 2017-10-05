Samanyolu Haber
Yargıda kıyım sürüyor!
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Yargıda kıyım sürüyor!
/
05 Ekim 2017 18:40
Yargıda kıyım sürüyor!
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.
SHABER3.COM
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yargıdaki kıyımı sürüyor. 39 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. Böylelikle Cemaat soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.
<< Önceki Haber
Yargıda kıyım sürüyor!
Sonraki Haber >>
Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor
Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor
Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un sosyal medyada daha önce gündem olan '2 yıl içinde...
Erdoğan'dan açık tehdit: Bu yolları denemek istemiyoruz
Erdoğan: Belediyelerde görevden almanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal veya...
Hükümet 'neden altınları getirin' çağrısı yapıyor?
''Altın tahvili ya da kira sertifikası… Hangi isim verilirse verilsin böyle bir davete vatandaşın...
Maphushaneden mektup var..
Cezaevlerinde yeni bir uygulama başladı .. Hizmet Hareketine mensup olduğu gerekçesi ile tutuklananlar...
İki bakanlıkta 133 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara merkezli, 11 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 133 kişi için gözaltı kararı...
İslamcı dergi Erdoğan'ı Beyaz Toros'a bindirdi
İslamcı Misvak Dergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 90'lı...
Saray açıklaması: Hesap yapmayı bilmiyorlar, itibardan tasarruf olmaz
Cumhurbaşkanlığı'ndan külliyenin temizlik harcamalarının yıllık 2 milyon lirayı bulduğuyla...
'Uysal'ı seçmezler diye' bakın hangi önlemi almışlar
Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Mevlüt Uysal'da...
Gerçek Yol Sırat-ı Müstakimdir
''Bugün kalbini, gönlünü Allah ve Reslullah’a kilitlemiş, hak dostu gönül erlerinin yarım asırlık...
Oğul Erbakan baba yadigarı partiye yakalamalı haciz koydurdu...
Milli Görüş'ün ‘manevi lideri’ Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet...
Tweet
Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor
Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor
Bu duayı herkes yapmalı...
Nerdesin [Başyazı]
Peki ne yapmalı?
Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı
Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi
ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler
Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar
Bu dua her zaman okunmalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Flaş! ABD konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Abdullah Gül'den AKP'ye ret
İki bakanlıkta 133 kişi hakkında gözaltı kararı
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
19:23:53