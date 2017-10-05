Samanyolu Haber /Gündem / Yargıda kıyım sürüyor! /05 Ekim 2017 18:40

Yargıda kıyım sürüyor!

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

SHABER3.COM

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yargıdaki kıyımı sürüyor. 39 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. Böylelikle Cemaat soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.
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