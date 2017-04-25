Yargıç, polise gözaltına alınacak komşularını tek tek gösterdi

Tutuklu yargı üyeleri için açılan justiceheldhostage.blogspot.com adresinde 16 Temmuz günü sabahı yargı üyelerinin Ankara'da oturduğu lojmanlarda olanlar anlatıldı.





Yargıç polis amirinin boynuna sarılıp gözaltı listesini aldı: Ben göstereyim hainlerin evlerini





Sitede yer alan habere göre Ankara Urankent Hakim-Savcı lojmanlarında 16 Temmuz günü hakim savcılarla ilgili çıkarılan gözaltı kararının uygulanması sırasında ilginç olaylar yaşandı.





Söz konusu lojmanın giriş kapıları daha önce hiç kapatılmamıştı. Ancak 15 Temmuz gecesi araç giriş kapıları kapatıldı. Apartmanda oturan hakim savcılardan gözaltına alınacakların isimleri kapılarında bırakıldı, diğerleri ise bir gün önce söküldü. 16 Temmuz sabahı gözaltı kararını uygulamaya gelen polisleri kapıda kendisi de yargıç olan H.İ.Ç karşıladı. Amirin boynuna sarıldıktan sonra "Amirim iyi ki geldiniz. Verin listeyi ben size hainlerin evlerini göstereyim" dedi.





Polislere gözaltı işlemi sırasında eşlik etti. Kapılardan ismi sökülenler gözaltı işlemleri yapıldığı esnada meslektaşlarına yapılanları görmezden geldiler. Bazı yüksek yargı mensupları ailelerinin önünde ağır hakaretlere uğrayarak götürüldüler. Gözaltına alınanlar ters kelepçe ile polis aracına götürüldü. Araçta bir süre bekletildiler. 15 Temmuz günü kapılardan gözaltına alınmayacak bazı kişilerin isimlerin sökülmesinin sebebi hala bilinmiyor.





Not: Aynı lojmanda kalan bir yargı mensubunun tanıklığı ve anlatımıdır