Samanyolu Haber /Gündem / Yargı strateji belgesi açıklandı: Ceza indirimi ve yargıda köklü reform yok /30 Mayıs 2019 15:49

Yargı strateji belgesi açıklandı: Ceza indirimi ve yargıda köklü reform yok

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Ancak "reform" diye açıklanan pek çok maddenin anayasa ve kanunlarda yer aldığı belirtildi.

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SAMANYOLUHABER- Bir süredir gündemde olan ve bu eylem planının içine dahil edileceği beklentisi oluşan af veya ceza indiriminin söz edilmediği Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yargıyı ilgilendiren bazı düzenlemeler yapılacağı belirtildi.

ZATEN OLANLARI AÇIKLADI

Uzmanlara göre eylem planında birkaç yenilik dışında zaten var olan düzenlemeler 'yeniymiş gibi' sunuluyor. Avukatlara yeşil pasaport ve sınav şartı ile 15 yaşından küçük çocuklar için yapılacak düzenleme ve arabuluculuktaki yenilik dışında eylem planındakilerin çoğu zaten halihazırda kanunlarda yer alıyor. Ayrıca Erdoğan'ın açıkladığı plandaki düzenlemelerin çoğu temenni olma özelliği taşıyor.

Erdoğan, Yargı Reformu Eylem planını şu cümlelerle açıkladı:

- Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.
- Kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek.
- İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak.
- İhtisaslaşmada yeni bir dönem başlıyor… Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak.
- Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.
- Avukat olabilmek için ''Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı''nda başarılı olma şartı getirilecek.
- Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak.
- Yargının iş yükünü azaltan, vatandaşın ve avukatların adli işlemlerini kolaylaştıran birçok tedbir alınacak. Bazı iş ve işlemler, dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılacak.
- Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek. 
- Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılmayacak. Buna ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları için tutukluluk süresi ayrı ayrı düzenlenecek.
- Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak.
- Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek.
- ''Yargıda Hedef Süre'' uygulaması daha da genişletilecek.
- Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Adalet hizmetlerini etkin hale getirmek için hakim ve savcıların performansı daha titiz bir şekilde takip edilecek. 
- Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.
- Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.
- Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek.
- Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında video konferans yöntemiyle ifade alınmasını sağlayan SEGBİS sistemi kurulacak.
- Adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.
- Savunmanın yargılamalara etkin katılımı sağlanacak.
- Adli yardım sistemi güçlendirilecek.
- Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak.
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