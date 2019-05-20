Samanyolu Haber /Gündem / 'Yargı reformuna son şekli veriliyor' iddiası... İçeriğinde af tasarısı da olacak mı? /20 Mayıs 2019 10:19

'Yargı reformuna son şekli veriliyor' iddiası... İçeriğinde af tasarısı da olacak mı?

Adalet bakanlığı mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne son şeklini veriyor. Önümüzdeki günlerde Erdoğan tarafından açıklanması beklenen strateji belgesi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da önem arz ediyor.

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Euronews'te yer alan habere göre söz konusu belgenin cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de meclise gelmesi bekleniyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi nedir, neler içerir?

Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.

Ayrıca yeni düzenlemelerle bazı suçların hızlı bir yargılama usulüne tabi tutulması hedefleniyor.

Denetimli serbestlik

Türkiye'de af konusu özellikle MHP'nin geçen yılki teklifi sonrası tartışılmaya devam ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifi üzerinde henüz anlaşma sağlanamamış olsa da örtülü bir affın çıkacağına yönelik beklenti yüksek. Kulislerden edinilen bilgiler de bu beklentiyi doğruluyor.

Denetimli serbestliğin genişletilmesi üzerinde de çalışmalar başlamıştı ancak bunun Yargı Reformu Strateji Belgesinde ne şekilde yansıyacağı netlik kazanmış değil. Denetimli serbestliğin genişletilmesi çok sayıda hükümlünün ve davanın buna tabi tutulması anlamına geliyor.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK)

Türkiye, hassas bir dönemden geçildiğini ve terör örgütlerinin faal olduğu bir bölgede bulunduğunu belirterek terörle mücadele kanununda uzun süredir yumuşamaya gitme yönünde Brüksel'in uyarılarını görmezden geliyor.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin yürürlükteki terör tanımının kapsamının geniş olduğunu ve bu yüzden çok sayıda kişinin mağdur edildiğini düşünüyor. Aynı eleştirileri dile getiren Venedik Komisyonu da özellikle terör propagandası maddesinin muğlak olduğunu belirterek Türkiye'yi bu konuda adım atmaya çağırıyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye'nin strateji belgesinde bu konudaki muğlaklıkları gidereceği yönünde.

Bu alanda yapılacak küçük değişikliklerin çok sayıda davayı etkilemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargı Reformu Strateji Belgesini en geç önümüzdeki haftalarda açıklayacağı belirtiliyor.
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